«Секси»: Брежнева показала, как делает макияж губ с четкой подводкой и блеском в стиле модных 90-х

Вера Брежнева показала в личном блоге, как делает стильный макияж губ в духе модных 90-х. Ранее Эвелина Хромченко рассказывала, что тренд на «лихие» еще сохраняется, однако вскоре на его смену придут веяния 70-х. Поэтому тот, кто неравнодушен к этим смелым годам, должен вволю насладиться ими прямо сейчас.

Итак, Вера предложила для начала обвести контур губ коричневым карандашом без растушевки четкой линией. Далее в ход идет прозрачный блеск. Готово!

«Секси! Стильно, модно, молодежно», — пришла в восторг от собственного внешнего вида Брежнева.

Отметим, что ранее артистка поддержала тренд на косынки, завязав ее в виде чалмы. Эвелина Хромченко настоятельно советовала российским женщинам обратить внимание на этот головной убор. Он сейчас актуален, к тому же с его помощью можно визуально скорректировать слишком широкое лицо.

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