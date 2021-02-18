«Это шорты, в которых я прилетела»: Ангарская показала, как сильно похудела в новом «Последнем герое»

На канале ТВ-3 вновь стартовал «Последний герой». И опять в составе участников оказалась Надежда Ангарская. Напомним, звезда Comedy Woman победила в прошлом шоу «Последний герой. Зрители против звезд».

На сей раз с актрисой соревнуются титаны телепроекта, которые уже испробовали свои силы в более ранних передачах. Видимо, эта битва дается Надежде особенно непросто в энергетическом плане. Ангарская экстремально похудела, а одежда, взятая девушкой на проект, буквально сваливается с нее. В личном блоге она показала, как теперь выглядит.

«Это мои шорты, в которых я прилетела на «Последний герой». Возвращаюсь домой и сразу же иду покупать новые», — написала она.

«Вау!» — поразилась ее бывшая коллега по комедийному шоу Татьяна Морозова. «Огонь», — отметилась другая экс-актриса Comedy Woman, Наталья Медведева.

Многие фолловеры Надежды заметили, что после похудения звезда выглядит моложе и симпатичнее.

«Какая вы загорелая и красивущая! Надя, это победа, и заветная цифра на весах, наверное, достигнута. Очень круто, все не зря!», «Ну разве не чудо-чудесное?», «Я вас вообще не узнаю. Такая эффектная стала», «Как Вы похудели! Рада за вас. Шок-шок-шок», «Вы лет на 20 стали выглядеть», — откликнулись на пост Ангарской пользователи Сети.

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