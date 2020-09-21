Лучшие из лучших: Одинцов, Ангарская и Перова попали в команду «Чемпионов» нового «Последнего героя»

Канал ТВ-3 снова собрался закинуть людей на необитаемый остров в рамках шоу «Последний герой». Но в этот раз в битве за выживание сойдутся титаны этого легендарного шоу. Недавно на сайте канала завершилось зрительское голосование, в ходе которого отбирались участники в первую команду. И нужно отметить, что это плямя будущих островитян не зря носит свое название.

Итак, в состав команды «Чемпионов» вошли:

— Сергей Одинцов, бывший десантник, победитель самого первого сезона «Последнего героя»;

— Надежда Ангарская, звезда Comedy Woman, победительница шоу «Последний герой. Зрители против звезд»;

— Димитрий Павлюк, дояр из Белгородской области, который в прошлом сезоне программы не проиграл почти ни одного состязания;

— Владимир Лысенко, победитель шестого сезона, ныне возглавляющий департамент туризма в правительстве Ярославской области;

— Алексей Полихун обладатель «приза ветеранов «Последнего героя»;

— Елена Перова, певица, финалистка третьего сезона;

— Аида Мартиросян, ведущая ТВ-3, звезда шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»;

— Елена Барткова, вице-мисс Мариуполь, участница второго и пятого сезонов передачи.

Из кого и когда будет сформирована вторая команда, канал ТВ-3 пообещал объявить в ближайшее время.

Напомним, по правилам шоу, два «племени» по 8 человек в каждом должны провести месяц на тропическом острове, сражаясь со стихией, голодом, местной фауной и друг с другом в приготовленных состязаниях. В начале двухтысячных этот популярный формат реалити-шоу собирал у экранов всю страну. В марте 2019-го ТВ-3 перезапустил его, и теперь «Последний герой» является самой успешной передачей в истории канала.