«Скрывает объем»: Анфиса Чехова умело скорректировала фигуру алым платьем на запах

43-летняя Анфиса Чехова служит для многих россиян источником вдохновения и олицетворения стиля. Впрочем, как и многие другие телеведущие. И нередко звезда действительно радует удачными образами, ориентируясь на которые можно составить и собственный красивый аутфит.

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К примеру, глядя на ее стайл в алом платье на запах, можно понять, какие хитрости используют звезды и модельеры, демонстрируя женскую фигуру в лучшем виде. Хотите выглядеть чуть стройнее? Тогда берите на вооружение образ Анфисы и комментарий стилиста Эллы Маковей.

«Платье с запахом скрывает объем в проблемных зонах, например, камуфлирует живот и бедра. Длинный рукав скрывает полноту рук. V- образный вырез — это способ удлинить шею и акцентировать внимание на зоне декольте. А умело подобранная длина миди или макси уравновешивает силуэт», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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