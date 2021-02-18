«Мама с сыном в горы идут»: Пугачева в лавандовом худи и джинсах отправилась с Гарри на прогулку

Алла Пугачева и Максим Галкин сыграли свадьбу в 2011 году, хотя их отношения начались намного раньше. У них растут двое детей – семилетние двойняшки Лиза и Гарри, которые учатся в первом классе. Хоть Алла Борисовна и перестала появляться на публике, поклонники регулярно видят, как идут дела в семье Примадонны, благодаря соцсетям.

Недавно Пугачева показала, как музицирует с сыном Гарри. Мальчик растет талантливым пианистом и способен импровизировать даже в четыре руки с кем-то дуэтом. Лиза тоже не отстает – девочка обладает вокальными данными, прекрасно танцует и говорит на французском.

У звездного семейства давно появилось несколько фан-групп в Instagram, где публикуются архивные кадры с наследниками Пугачевой и Галкина – они заставляют задуматься о том, как быстро все-таки растут дети.

На одном из видео, которое снимал Максим Галкин, в кадре – Алла Пугачева ведет на прогулке за руку Гарри. Примадонна облачена в лавандовый худи и светлые джинсы, которые заметно стройнят фигуру.

«Мама с сыном в горы идут», — слышно голос Галкина.

«А мы?», — слышится звонкий голосок Лизы. Малышка держит за руку отца и произносит: «С Лизой!». «Да, папа с Лизой», — подчеркивает шоумен.

Видео снято на отдыхе по пути к морю. Галкин и Пугачева с детьми тогда отдыхали в Прибалтике.

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