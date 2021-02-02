Мама и дочка: 71-летняя Алла Пугачева позировала с Лизой Галкиной у «сказочного» окна в замке

Младшая наследница Примадонны растет не по дням, а по часам.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. В этом году они отметят 20-летнюю годовщину отношений и 10 лет со дня свадьбы. За эти годы у пары появились наследники – сын и дочка Гарри и Лиза. Ребята уже учатся в первом классе, и мама с папой в них души не чают.

Сама Примадонна достаточно редко показывает детей у себя в микроблоге, обычно за это «отвечает» глава семьи. И недавно Галкин, например, повеселился с Лизой на дворе, катаясь с горки. Девочка между делом еще и выучила названия элементов гардероба на французском – папа научил.

За Пугачеву публикуют снимки ее поклонники. И в фан-аккаунте легенды эстрады появился трогательный снимок матери с дочкой. Алла Борисовна и Лизочка позируют на фоне «сказочного» окна в замке, девочка нежно прижимается к маме. К слову, круглое окно сказочным окрестил Максим Галкин, и это его любимое место в замке.

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