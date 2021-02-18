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«На себя не похожа»: пользователи в Сети перепутали Лядову с Самбурской

На снимке, которым поделилась телеведущая Ксения Бородина, актриса позирует с мужем Владимиром Вдовиченковым.

«На себя не похожа»: пользователи в Сети перепутали Лядову с Самбурской
Настасья Самбурская. Фото: Global look press

Накануне в одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ семейной комедии «Батя!» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой в главных ролях. Звездная пара в ленте сыграла мужа и жену. На премьере они с удовольствием позировали на фото с гостями.

Телеведущая Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым тоже отметились на кинопремьере. Совместный снимок со звездами фильма «Батя!» телеведущая опубликовала у себя в микроблоге, отметив, что комедия ей очень понравилась. Но в комментариях произошло недопонимание – некоторые фанаты Бородиной перепутали одну актрису с другой.

Пользователи Сети перепутали Лядову с Самбурской
Пользователи Сети перепутали Лядову с Самбурской. Фото: instagram.com/borodylia/

«Чет Самбурская постарела», «Самбурская на себя не похожа это она вообще?», «Тоже подумала, что это самбурская», «Вдовиченкова на фото не узнала», — пишут фолловеры под снимком.

40-летняя Елена Лядова для некоторых оказалась копией 33-летней Настасьи Самбурской, звезды сериала «Универ» и певицы шансона. Но нашлись и те, кто понял причину столь удивительного обмана зрения:

«С фильтрами Бородины, Лядова и Вдовиченков стали похожи на восковые фигуры», «Что за эффекты как искусственные а муж как кен», «Сколько фильтров…», «Зачем так фотошопить», — заметили в комментариях.

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