Опять юбку забыла: Бородина появилась на кинопремьере в черном удлиненном пиджаке

Под жакет телеведущая надела белый топ, а вот низ, похоже, так никто и не заметил.

Телеведущая Ксения Бородина не раз откровенно признавалась – она является истинным шопоголиком, и даже в самоизоляции пополняла свой гардероб, посещая магазины онлайн. У девушки шкафы буквально ломятся от нарядов, и периодически она делает разбор, обнаруживая, что среди ее богатства есть вещи, которые она не надевала ни разу.

Учитывая свою медийность, Бородина старается не повторяться в нарядах. И ей это удается, правда, не всегда. Накануне красавица появилась на кинопремьере в удлиненном черном жакете, под который надела белый топ. А вот про низ, кажется, девушка «забыла», как это произошло у нее на Первое сентября. Инстадива выбрала настолько миниатюрную юбку, что со стороны казалось, будто ее вовсе нет.

Усилили эффект прозрачные черные колготки и высокие сапоги. Однако, поклонники в комментариях все равно признали, что их любимица выглядит очень эффектно.

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