«Знаменательная дата»: Татьяна Навка отмечает годовщину важного события с Романом Костомаровым

Татьяна Навка – одна из самых именитых фигуристок нашей страны. В паре с Романом Костомаровым она завоевала немало медалей на европейских и мировых чемпионатах. Есть в их с Романом копилке и самая желанная для всех спортсменов награда – золото Олимпийских игр.

В Instagram Татьяна Навка напомнила поклонникам о том, что 17 февраля 2006 года они с Романом Костомаровым уже были близки к победе.

«Сегодня знаменательная дата для нас с Романом Костомаровым! Ровно 15 лет назад начался наш победный путь на Олимпийских играх в Турине в 2006 году! Путь полный напряжения, драйва, незабываемых эмоций и наших потрясающих номеров, которые помнят и любят до сих пор во всем мире! Пьедестал, о котором мечтает каждый фигурист! Цель, о которой мечтает каждый юный спортсмен!» — написала чемпионка.

Публикацию Татьяна Навка сопроводила целой галереей снимков, запечатлевших ее и Романа Костомарова в момент победного выступления на льду.

Подписчики фигуристки признались, что прекрасно помнят тот триумф их пары.

«Замечательные фото! Вы потрясающие, красивые, грациозные, блистательные, неповторимые», «Да, было круто. Смотрели и очень волновались за вас!», «Я только из-за вашей пары смотрела Олимпийские игры. Вы классные, красивые, харизматичные», — высказываются в Сети.

Смотрите также