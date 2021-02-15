«Бодрый понедельник»: Навка показала, как выглядит в домашней обстановке

Недавно стало известно, что Татьяна Навка вместе с режиссером Алексеем Учителем снимет фильм о советских фигуристах. А пока олимпийская чемпионка в танцах на льду строит планы на предстоящую неделю. Об этом она рассказала фанатам в своем Instagram. Спортсменка показала, как выглядит в домашней обстановке и без макияжа.

«Бодрый понедельник — залог продуктивной недели! Тем более, что впереди нас ждут праздники, к которым еще надо подготовиться! Дамы, признавайтесь, уже нашли, что подарить любимым мужчинам?» — написала Навка.

Напомним, что Татьяна Навка — мама двух девочек. Старшей Александре, которая родилась в союзе с фигуристом Александром Жулиным, уже 20 лет. Младшую, Надежду, Навка родила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Девочка занимается фигурным катанием.

Смотрите также: