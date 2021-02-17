«Мы снова вместе»: Ольга Бузова объявила о воссоединении с партнером по «Ледниковому периоду»

Поющая телеведущая Ольга Бузова пару дней восстанавливала силы в одном из загородных клубов Подмосковья, а затем объявила в Instagram о возвращении на лед. В сторис Ольга Бузова показала видео, запечатлевшее ее теплую встречу с партнером по шоу «Ледниковый период» Дмитрием Соловьевым.

«Мы снова вместе, снова тренируемся», — говорит звезда в кадре.

В ролике видно, с какой радостью бывшие участники проекта Первого канала «Ледниковый период» приветствовали друг друга.

Ольга и Дмитрий готовятся выступить в праздничном гала-шоу 7 марта. Пара решила поинтересоваться у поклонников, какой из их танцев те хотели бы увидеть на льду.

Фанаты ответили, что в восторге от всех номеров Бузовой и Соловьева, но большинство отдают предпочтение танцу на песню в исполнении Ольги «Люди не верили».

«Все ваши номера это что-то невероятное, у каждого номера есть своя история», «Все номера были супер. Танцуйте то, что вам по кайфу», «Я скучала по вашим выступлениям на льду. Удачи», — высказываются в Сети.

Напомним, недавно Ольга Бузова со скандалом рассталась со своим избранником Давидом Манукяном. Как рассказал посвященный в дела пары поп-король Филипп Киркоров, инициатором разрыва стала Ольга Бузова.

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