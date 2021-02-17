«Может быть, она прекрасная классическая певица»: Лещенко поддержал порыв Бузовой спеть гимн России

Лев Лещенко заявил, что не против исполнения гимна на одном из больших и грандиозных мероприятий певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, если звезда чувствует в себе силы, то должна обязательно попробовать.

Как отметил Лев Валерьянович, гимн петь на самом деле никому из россиян не запрещается. Правда, он добавил, что гимн в исполнении Бузовой он никогда не слышал.

«Если бы я видел продукт, то сказал бы, стоит ей это делать или нет. А так говорить можно, о чем угодно и мечтать, о чем угодно. Я не знаю, какие у Ольги вокальные способности. Может быть, она прекрасная классическая певица, просто тщательно это скрывает!»

Лев Лещенко

Ранее певица Ольга Бузова рассказала о своей мечте. Она хочет когда-нибудь спеть на большом мероприятии гимн России. Как говорила исполнительница, именно из таких поступков складывается любовь к Родине, сообщает «Собеседник».

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