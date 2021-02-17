«Посудой и цветами хвастается»: Яну Рудковскую высмеяли за скудный завтрак

Бизнесвумен Яна Рудковская ведет на своей страничке в Instagram постоянную рубрику «Мои завтраки», куда периодически выкладывает снимки своей невероятно атмосферной и красивой утренней трапезы.

Продюсер всегда очень красиво сервирует стол, помимо еды и роскошной посуды на нем всегда присутствуют роскошные букеты цветов — роз, пионов, сирени, тюльпанов.

На этот раз Яна Рудковская показала стильно оформленную трапезу, украшенную охапкой красно-желтых роз, из еды: яблоки, помидоры-черри, сыр и сладости.

«Доброе утро, рубрика «Мои завтраки». Ставим лайк, кто подписан на меня из-за нее», — призвала свою аудиторию Яна Рудковская.

Часть подписчиков привычно восхитились сервировкой и блюдами, а часть немедленно приступили к хейту, заявив, что Яна Рудковская в этой рубрике стремится продемонстрировать свой достаток. А некоторые обратили внимание, что приборы на столе лежат неправильно, предположив, что звезда — левша.

«Завтрак скудный, единственное, посудой и цветами хвастается», «Каждый раз завтрак фигня какая-то», «Вы уверены, что приборы лежат правильно?», «Левша, наверное», «А где икра черная? Что-то скудный завтрак для буржуев», — высказываются в Сети.

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