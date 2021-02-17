«Какая стройняшка»: Чехова оголила ноги, запечатлевшись в одной толстовке

Анфиса Чехова продолжает удивлять своих фанатов новыми преображениями. В канун своего 43-летия, в конце прошлого года, телеведущая отрезала длинные локоны. В День всех влюбленных сделала новую татуировку на лопатке в виде лилии, которую показала в своем Instagram. Теперь же Анфиса опубликовала свежее фото, глядя на которое, подписчики отметили, что она вновь похудела. На снимке Чехова позировала в толстовке цвета капучино и кроссовках.

«Красиво! Какая стройняшка! Анфиса, вы прекрасны! Сногсшибательная! Просто нет слов!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно телеведущая отдохнула в Сочи. Ранее она наслаждалась теплом на курортах Дубая и на Мальдивах.

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