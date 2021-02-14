«Подарила себе валентинку»: Чехова похвасталась очередной татуировкой

В конце прошлого года Анфиса Чехова отметила свое 43-летие. Телеведущая несколько лет была в браке с Гурамом Баблишвили, которому родила сына Соломона. В 2017 году пара рассталась. Свою личную жизнь Анфиса скрывает от фанатов, поэтому в день всех влюбленных решила показать не снимок с любимым, а новую татуировку. Рисунок в виде лилии Чехова сделала на лопатке.

«Подарила себе валентинку. Пожизненную», — написала Чехова.

К слову, это не первая татуировка Анфисы. У нее уже есть ряд рисунков на теле.

Фанаты оценили старания телеведущей.

«Очень крутая! Красивая! Люблю татуировки на теле! Очень красиво получилось!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: