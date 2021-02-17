«Вероника занята любимым делом»: Николаев показал, как проводит время с дочкой

Еще в январе Игорь Николаев с семьей улетел в США. Во Флориде у него живет старшая дочь Юлия, которая там работает в сфере медицины. Все свободное время музыкант проводит время со своими наследницами, разница в возрасте у которых составляет 38 лет. В своем Instagram Николаев показал, как с младшей Вероникой отдыхает, плавая в океане.

«Плыть с айфоном в руках даже прикольно, а Вероника занята любимым делом — на круге по волнам», — написал Николаев.

Напомним, ранее композитор поделился, что Вероника увлеклась верховой ездой. К слову, такое необычное хобби ей привила старшая сестра Юлия. Дочка музыканта, которая уже давно живет в Штатах, свободное время посвящает конным прогулкам.

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