Видеорецепт вкуснейшего спагетти в томатном соусе, с морепродуктами от шеф-повара «Пять ужинов»
Видео
Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Видео

«Вероника занята любимым делом»: Николаев показал, как проводит время с дочкой

Семья отдыхает во Флориде.

«Вероника занята любимым делом»: Николаев показал, как проводит время с дочкой
Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Еще в январе Игорь Николаев с семьей улетел в США. Во Флориде у него живет старшая дочь Юлия, которая там работает в сфере медицины. Все свободное время музыкант проводит время со своими наследницами, разница в возрасте у которых составляет 38 лет.  В своем Instagram Николаев показал, как с младшей Вероникой отдыхает, плавая в океане.

Вероника Николаева
Вероника Николаева. Скриншот: instagram.com/igor_nikolaev_music

«Плыть с айфоном в руках даже прикольно, а Вероника занята любимым делом — на круге по волнам», — написал Николаев.

Напомним, ранее композитор поделился, что Вероника увлеклась верховой ездой. К слову, такое необычное хобби ей привила старшая сестра Юлия. Дочка музыканта, которая уже давно живет в Штатах, свободное время посвящает конным прогулкам.

Смотрите также:

Тэги

Вероника НиколаеваИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИгорь Николаев последние новости