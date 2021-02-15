«Вся загадочная»: Игорь Николаев снял, как пятилетняя дочка в пышном платье танцует в Майами

Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Еще недавно пара отмечала Новый год в замке Аллы Пугачевой. Потом пара улетела в Майами, где живет старшая дочка артиста от первого брака Юлия. 42-летняя девушка работает врачем. Она любит проводить время с отцом, а также тепло общается с его женой и своей сестрой Вероникой. Вот уже больше месяца певец гостит с семьей у наследницы.

На отдыхе Николаев устраивает сюрпризы пятилетней дочке. Он водил ее «Диснейленд», а также катал на лошадке. Артист не скрывает, что души не чает малышке. Утро после 14 февраля девочка решила встретить по-особенному. Она нарядилась в алое пышное платье с пайетками и юбкой из органзы. В таком виде девочка решила покрасоваться на террасе с видом на океан. Игорь снял на видео, как малышка грациозно танцует.

«Утренний вальс. Вероника с утра пораньше сама нарядилась в платье, вся загадочная вышла на балкон и танцует! Вот так мы встречаем новый день и утреннее солнышко! И всем вам романтического и прекрасного настроения!» — написал он.

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