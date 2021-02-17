Выглядит стройнее: Николаева с помощью пары стилевых приемов грамотно скорректировала фигуру

Не секрет, что отечественные звезды – те же люди, что и все остальные, а их божественный вид на экране – далеко не только дар природы, но и результат умелой работы профессионалов. Причем речь здесь идет вовсе не о пластической хирургии, как могли подумать некоторые. Знание некоторых приемов, которыми умело пользуются профессиональные стилисты в комплектации красивых образов, иногда творят чудеса, делая фигуру стройнее или, напротив, объемнее.

Ранее мы писали о платье на запах Анфисы Чеховой, которое преподносит ее фигуру в самом лучшем свете. Теперь внимание корреспондента Teleprogramma.pro и модного эксперта Киры Дихтяр привлек лук телеведущей Елены Николаевой. В нем звезда неожиданно стала казаться на пару сантиметров выше и на пару килограммов меньше.

«Отличное сочетание цвета и фактуры! Хорошо составленный по цвету образ будет всегда вытягивать силуэт, так как образ выглядит слаженным и гармоничным. Синий, небесно-голубой и черный в этом случае отлично дополняют друг друга. За счет удлиненных брюк, которые расходятся вверх по лодыжке, силуэт удлиняется, добавляя пару сантиметров в росте, также делая ноги стройнее. Этот прием особенно выгодно работает с каблуком. Мы используем черный цвет снизу, а сверху расставляем акценты. В данном случае в качестве акцентов выступают черные линии на блузе. Одна из них проходит ремешком по талии, подчеркивая ее и обрамляя силуэт. Также у блузы правильный вырез, но необычный воротник, который за счет своего размера вытягивает шею», — прокомментировала образ Кира.

Справка Teleprogramma.pro:

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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