Модные леди: Лиза Галкина вслед за Аллой Пугачевой оделась в алый наряд

Алла Пугачева в последнее время многих удивляет, народная артистка словно помолодела – постройнела, посвежела и даже свои традиционные черные одеяния стала все чаще заменять на яркие, молодежные.

В ее арсенале появились даже сочные красные наряды, что раньше было большой редкостью. В одном из таких костюмов с трендовыми лампасами она предстала на одном из светских раутов.

Как, оказалось, ее младшая дочь Лиза Галкина тоже полюбила красный цвет. На один из праздников, к примеру, малышка принарядилась практически в тотальный образ в этом оттенке. Исключение составили лишь светлые конверсы, которые придали торжественному виду девочки динамичности. Струящееся платье из фатина оказалось трендовой длины мидакси, соединив в себе прелесть макси и лаконичность миди. В честь выхода в свет юная блондинка сделала красивую асимметричную прическу.

Брат Лизы Гарри смотрелся рядом с сестрой очень торжественно в белой рубахе, которую украшала бабочка. Элемент спорта присутствовал и в образе мальчика, он также как и сестра примерил обувь для занятий физической культурой.

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