«Лучшее эфирное событие выходных»: шоу «Маска» побило рекорды популярности

Телезрители признались в любви к самому охраняемому проекту.

В минувшее воскресенье, 14 февраля, на телеканале НТВ состоялась премьера второго сезона популярного шоу «Маска». К этому дню стало понятно, что телезрители очень ждали его выхода на экраны и провели этот вечер дома, пытаясь угадать, кто же прячется под масками. В итоге, шоу побило все рейтинги и поднялось на верхнюю строчку.

«Премьера второго сезона главного развлекательного шоу страны «Маска» стала лучшим эфирным событием выходных. Рейтинг выпуска в аудитории 18+ в крупных городах составил 6%, доля – 17,9%, а к финалу, когда одна из масок должна была разоблачиться, доля шоу достигла 25,2%», — говорится в сообщении в официальном аккаунте шоу в Insragram.

Напомним, самой главной интригой первого эфира шоу «Маска» стал пятый член жюри проекта.

Инкогнито появился в самом начале программы, после пары подсказок был разоблачен председателем судейской коллегии Филиппом Киркоровым. Им оказался популярный шоумен и исполнитель Александр Ревва.

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