Неваляшка, Банан и Ананас: кого зрители шоу «Маска» спасли от вылета с проекта

В это воскресенье, 14 февраля, на НТВ состоялась премьера второго сезона популярного проекта «Маска», которое тут же ознаменовалось сенсацией.

Во-первых, председатель жюри шоу Филипп Киркоров в самом начале программы внес изменения в ее «конституцию», запретив участникам лгать жюри. В первом сезоне проекта это не возбранялось, так усложнялась задача разоблачения артистов, выступающих под масками.

А во-вторых, поп-король решил не выгонять участников по итогам первого выступления.

Итак, в результате зрительского голосования, были отобраны три кандидата на вылет – Неваляшка, Банан и Ананас. Публике в зале было предложено спасти одного из артистов. Большинством голосов было решено, что борьбу за победу в шоу продолжит Неваляшка. Далее уже жюри предстояло выбрать, кто же – Банан или Ананас должен скинуть маску.

Судьи не смогли определиться с выбором – каждому из героев было отдано по два голоса. Последнее слово осталось за председателем жюри Филиппом Киркоровым.

«Это ужасно! Ну, почему я опять? – почти простонал поп-король. — Никогда себе не прощу, что снял маску с Вадима Такменева — Хамелеона, который готовился к следующему эфиру. Сегодня такой день! День влюбленных. Я не хочу портить праздник сегодня первому кандидату на вылет. Он снимет маску и уйдет с проекта. Я хочу сегодня не снимать ни с кого маску. В виде исключения даем шанс выступить еще раз в следующее воскресенье. Всех с праздником!»

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