«Вышедшие из моды вещи»: стилист раскритиковала образ Эммы Малининой в платье цвета фуксия

Имиджмейкер Элла Маковей заметила, что такой прикид носят обычно дамы в возрасте 60+.

Жена Александра Малинина Эмма – настоящая модница. Бизнесвумен относится к нарядам и стилю как к искусству и отслеживает тренды, чтобы пополнить ими свой гардероб. 58-летняя светская львица регулярно демонстрирует поклонникам в микроблоге аутфиты, которые составлены со вкусом и очень молодят хозяйку.

Но на этот раз, по наблюдению стилиста Эллы Маковей, Эмме Малининой не удалось угадать с нарядом. Бизнес-леди позировала на прогулке в силуэтном платье цвета фуксия, поверх которого накинула куртку с мехом. И аутфит оказался провальным.

«Эмма — обладательница стройной фигуры и чувства стиля. Но в этот раз в компаньоны к трикотажному платью цвета фуксии она выбрала «возрастные» и вышедшие из моды вещи. Полусапожки со скрытой платформой следовало бы заменить на более современную модель. А куртки, отороченные мехом, предпочитают дамы в возрасте 60+, не выезжающие в Европу. Платье само по себе яркое и выразительное, декорировано колор-блоком. Этот прием в умелых руках моделирует фигуру. Наверное, по задумке яркая полоса должна располагаться на талии, но на фото колор-блок, к сожалению, ниже талии и акцентирует небольшой живот», — заметила модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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