«Это диагноз и это не лечится»: Малинин обратился к жене в 31-ю годовщину свадьбы

Александр Малинин счастлив в браке с Эммой Малининой, и это его третья жена. Вместе они уже 31 год, и музыкант поспешил поздравить свою половинку с этим ярким событием. Он разместил нежное фото с любимой и обратился к ней:

«Любимая, сегодня исполняется ровно 31 год со дня нашей свадьбы. 31 год понимания того, что нет ничего важнее и дороже семьи, любви и бесконечного доверия друг другу», — трогательно признался артист.

С Эммой Малининой певец уже давно проживает в Мюнхене. Его третья жена – владелица медцентров в Германии. Она поджарила ему двоих детей – близнецов Фрола и Устинью, которые недавно отметили свое 20-летие.

«Где бы я ни был — ты всегда рядом со мной. Я люблю тебя. Это диагноз и это не лечится!!», — заметил своей жене, которая по образованию врач, Малинин.

Подписчики Малинина поспешили присоединиться к поздравлениям под снимком. И написали много теплых слов и пожеланий в адрес пары.

«Красивые», «Какая же вы красивая семейная пара, только восхищение, искренние поздравления! Эммочка роскошная красавица. Эталон женственности, безупречного вкуса и стиля», «Это пример того, что мужчина живет с той женщиной, с которой хочет жить!», «Счастья и любви на долгие годы», — пишут люди.

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