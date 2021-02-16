«Смотрите, какой классный!»: Муцениеце похвасталась голубым трикотажным костюмом оверсайз

Звезда сериала «Тобол», телеведущая Агата Муцениеце в прошлом году развелась с мужем Павлом Прилучным. С ним они прожили в браке 8 лет, за это время на свет появилось двое детей – сын и дочка. Однако, их союз дал трещину еще зимой, и долгое время Агата приходила в себя – девушка не скрывала, что очень страдает.

Сейчас Муцениеце с головой ушла в работу. Актриса задействована в нескольких проектах, ведет канал на YouTube, а также является соведущей Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети». Поэтому скучать ей не приходится. И Агата, которая обладает веселым нравом, часто делится с подписчиками смешными видео, фото и новостями. На этот раз девушка похвасталась обновкой – в ее гардеробе появился трендовый трикотажный костюм голубого цвета.

«У меня сегодня человек 15 спросили, откуда у меня такой офигенный костюмчик», — рассказала звезда. И покрутилась перед зеркалом: «Смотрите, какой классный! Кайф!».

Модный уже не первый сезон трикотажный оверсайз-комплект, состоящий из джоггеров и худи, привел красавицу в настоящий восторг. Она не стала скрывать эмоций и забавно покривлялась перед зеркалом.

Смотрите также