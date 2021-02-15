Чувства напоказ: младший сын Малинина слился в страстном поцелуе с возлюбленной

Накануне весь мир праздновал День святого Валентина. В честь прекрасного праздника влюбленные делились в Instagram снимками со своими вторыми половинками. Кто-то рассказывал, как провел праздник.

Младший сын Александра Малинина, 20-летний Фрол, пригласил свою любимую девушку на свидание в ресторан. Поздравляя избранницу с Днем святого Валентина, молодой человек не сдержался и прильнул губами к ее щеке. Момент страстного поцелуя запечатлела камера. А затем влюбленные поделились трепетным моментом каждый в своем микроблоге в Instagram.

Напомним, 20-летний Фрол Малинин представил свою возлюбленную подписчикам в ноябре прошлого года. В Instagram наследник звездного семейства опубликовал совместное фото с девушкой, заявив, что это любовь всей его жизни.

Избранница Фрола моложе его всего на год. Зовут ее Анастасия Ужанская, она выпускница Академии балета имени Вагановой. Сейчас живет и работает в Германии. Девушка выступает на сцене одного из театров Баварии.

Смотрите также