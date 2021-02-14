Лук, крышка и медленный огонь: Ивлев раскрыл поварские секреты вкусных драников

Ведущий шоу «На ножах» (телеканал «Пятница») рассказал, как он готовит вкусные драники, мягкие внутри и с зажаристой корочкой. Шеф-повар признался в эфире своего YouTube-канала «Ивлев шеф», что он не очень любит классические рецепты и всегда разбавляет их собственной интерпретаций.

Ингредиенты: 400 граммов картошки, яйцо куриное, луковица, 100 мл растительного масла, 15 граммов муки, соль и перец.

«Лук добавлять в драники обязательно!» — заметил повар.

Картошку он натер на крупной терке, лук – на мелкой (количество может быть другим, все зависит от вкусовых предпочтений хозяйки или повара), посолил по вкусу, муки положил буквально половину столовой ложки. Состав повар не процеживал и не отжимал.

Прогрел блинную сковороду с маслом, положил ложкой массу, сделал ее плоской. Жарить, по словам Ивлева, нужно на среднем огне и не зажаривать сразу с одной стороны, а переворачивать каждый драник по нескольку раз. То есть базовый секрет вкусных драников – это никуда не торопиться.

«А теперь шефский лайфхак! Готовые драники укладываю назад в сковороду, накрываю крышкой и выключаю огонь. Это я делаю для того, чтобы слегка их распарить», — заявил Константин.

Держать закрытыми драники нужно 3-4 минуты. По его заверению, так картошка окончательно станет мягкой, но при этом не потеряет своей привлекательности в виде хрустящей корочки.

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