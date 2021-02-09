«Оле сейчас тяжело»: экс-ведущий «Дома-2» Черкасов уверен, что Бузова окончательно порвала с Давой

Бывший коллега теледивы высказал свою точку зрения на ее расставание с Давидом Манукяном.

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов поделился своим мнением по поводу расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Шоумен не разделяет точку зрения, которую часто высказывают комментаторы в Сети, о том, что Бузова и Дава скоро помирятся, а пока пытаются заработать на хайпе. И действительно, Дава выпускает новые слезливые треки, Ольга Бузова тоже интригует созданием трогательных хитов.

Андрей Черкасов в Instagram написал пост на тему того, как популярные личности раскручиваются благодаря громким расставаниям.

«Сейчас пары (типа блогеры) регулярно расходятся, обязательно громко об этом сообщив на своей странице! Ну, ладно девочки, но парни-то куда?!» — отметил Андрей Черкасов.

Под постом его немедленно стали расспрашивать о том, уж не Ольгу ли Бузову с Давой он имеет в виду. Тот четко дал понять, что не Ольгу, а вот по ее экс-избраннику прошелся, правда, не называя имени.

«Не хочу комментировать ее ситуацию. Но думаю, что это окончательный разрыв. И Оле, действительно, сейчас тяжело. Вот ее нужно поддержать, а остальные ничего кроме улыбки недоразумения не вызывают», — высказался Черкасов в комментариях.

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