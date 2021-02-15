«Невероятная!»: Asti показала наливную грудь, облачившись в «звериный» пиджак на голое тело

Несколько дней назад группа Artik&Asti выиграли номинацию музыкальной премии «Нового радио». Тогда солистка коллектива Анна Дзюба отметила, что год для них начался довольно хорошо. Впрочем, и в личной жизни артистки нет поводов для грусти. В канун Нового года она вышла замуж, медовый месяц супруги провели на Мальдивах, а совсем недавно жгучая брюнетка решила стать блондинкой и обрезала свои длинные локоны. В новом образе Asti запечатлелась на снимках, которыми поделилась со своими фанатами в Instagram.

Певица позировала в лаковом пиджаке со «звериным» принтом, который накинула на голое тело. Фанаты засыпали Анну комплиментами.

«Какая красивая! Огонь просто! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

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