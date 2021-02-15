«Сняли не хуже американцев»: СТС готовится к премьере второго сезона сериала «Дылды»

Зрители увидят полюбившихся им героев в первый день весны.

СТС анонсировал выход второго сезона комедийного сериала о волейболистках. Новые серии «Дылд» телеканал начнет показывать первого марта в 19:00 по московскому времени.

В продолжении сериала волейболисткам вновь придется терпеть несносный характер своего тренера Михаила Ковалева, которого на экране воплотил Павел Деревянко.

В новом сезоне наставнику волейболисток придется подружиться с новенькой спортсменкой – дочкой мэра, девушкой с очень сложным характером, а также вернуть доверие обманутых волейболисток и разобраться со своим конкурентом, адвокатом Романом, который пытается увести у него возлюбленную.

Режиссер второго сезона сериала «Дылды» Федор Стуков признался, что фильм о волейболе сначала его не очень вдохновлял, поскольку этот вид спорта казался ему не кинематографичным.

«Но как только начал его познавать, понял, что здесь есть поле для фантазии. В процессе работы я пересмотрел те немногие фильмы о волейболе, которые существуют в мире. И надо сказать, что мы сняли не хуже, например, американцев», — поделился Федор Стуков.

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