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Режиссер сериала «Дылды»: «По 10 раз пересматриваем серию и все равно смеемся»

7 октября на телеканале СТС выходит сериал «Дылды». И, кажется, он обречен на успех.

Режиссер сериала «Дылды»: «По 10 раз пересматриваем серию и все равно смеемся»
Актер Павел Деревянко. Фото: Канал СТС

Прямо сейчас проходят последние работы по сведению отснятого материала в цельную картинку. Именно в монтажной корреспондент портала Teleprogramma.pro сумела поймать режиссера комедийного сериала.

«Нам самим нравится то, что мы сделали. По 10 раз пересматриваем серию и все равно смеемся», — рассказал Сергей Сенцов.

Повествование строится вокруг хамовитого и заносчивого тренера волейбольной команды. Его отвратительное отношение к женщинам становится причиной того, что он оказывается на задворках спорта.

Сериал «Дылда». Фото
Сериал «Дылды». Фото: Канал СТС

Возвращение героя на большой паркет возможно, только если он в качестве тренера приведет к победе в чемпионате женскую студенческую команду, которая кроме своего спортзала и пороху-то не нюхала.

Михаил Ковалев, которого играет Павел Деревянко, по сценарию – успешный и умелый тренер. И, скорее всего, его питомицы одержали бы все мыслимые победы уже в третьем эпизоде. Но режиссер сказал – 21 серия, значит – 21.

А потому Михаилу будут всячески мешать. С одной стороны проректор Ирина, а с другой – бывшая девушка, которая никак не может простить Михаилу нанесенную обиду. Ну, что же: идеальных условий не бывает.

«Деревянко прекрасен, серий 21, снимали долго, трудно, но весело», — отметил режиссер.

Актер Павел Деревянко и Павел Маяков. Фото
Актер Павел Деревянко и Павел Маяков. Фото: Канал СТС

Он добавил, что съемки в основном проходили в Москве и Подмосковье.

«Эта комедия абсолютно для всех. История полностью семейная. И для подростков, которых у нас в кадре много, и для взрослых. С добрым посылом: «Любите друг друга, и будет вам счастье», — подчеркнул Сенцов.

Мы поинтересовались, переживает ли режиссер из-за того, что приходится вырезать целые сцены.

Съемка сериала «Дылды». Фото
Съемка сериала «Дылды». Фото: Канал СТС

«Да, монтируем как раз его, но — нет, у нас как раз сердце не больное, а очень здоровое и веселое такое сердце. У всех. Смотрим, любуемся игрой наших прекрасных артистов и еще раз убеждаемся в том, что кастинг замечательный. Так что с удовольствием по 10 раз пересматриваем отснятое и выделяем для себя любимые серии», — ответил мастер.

В ответ на вопрос, довольна ли группа своей работой на 100%, режиссер подытожил:

«Своей работой мы довольны. А вот на 100% ли? Это уже рассудит зритель».

Ну что ж, нам остается только немного потерпеть и дождаться 7 октября, когда на канале СТС состоится премьера веселого сериала «Дылды», чтобы разделить чувства съемочной группы.

Сериал «Дылды». Фото
Сериал «Дылды». Фото: Канал СТС

Просьба не путать сериал и фильм, который избран оскаровским комитетом России для представления его на международную кинематографическую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сериал «Дылды». Фото
Сериал «Дылды». Фото: Канал СТС
Сериал «Дылды». Фото
Сериал «Дылды». Фото: Канал СТС
Актер Павел Деревянко и певец Сергей Лазарев. Фото
Актер Павел Деревянко и певец Сергей Лазарев. Фото: Канал СТС
Певец Сергей Лазарев и актрисы сериала «Дылды». Фото
Певец Сергей Лазарев и актрисы сериала «Дылды». Фото: Канал СТС
Сериал «Дылды». Фото
Сериал «Дылды». Фото: Канал СТC
Актеры Павел Деревянко и Дарья Урсалюк. Фото
Актеры Павел Деревянко и Дарья Урсалюк. Фото: Канал СТС
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Тэги:

Павел ДеревянкоСергей СенцовСериал "Дылды"
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Режиссер сериала «Дылды»: «По 10 раз пересматриваем серию и все равно смеемся»
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