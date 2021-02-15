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«Над нами общее небо»: Лопырева в алом платье-бюстье запечатлелась в объятиях Булатова

Модель поздравила мужа с днем всех влюбленных.

«Над нами общее небо»: Лопырева в алом платье-бюстье запечатлелась в объятиях Булатова
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева и Игорь Булатов стали мужем и женой в 2019 году. Блондинка родила бизнесмену сына, которого они назвали необычным именем Марк Лионель. Недавно мальчику исполнилось два года. В своем Instagram модель поделилась снимком, на котором позировала в объятиях мужа. Виктория выбрала эффектное красное платье, которое подчеркнула линии ее фигуры.

«Над нами общее небо, а значит, я рядом, где бы ты не был», — подписала фото Лопырева.

Фанаты засыпали ведущую комплиментами.

«Счастья вам желаю! Классные! Идеально!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Игорь Булатов получил высокую должность в республике Коми. Вслед за ним к новому проекту подключилась и Виктория. Она будет работать в Ассоциации маркетологов. Правда, пока блондинка наслаждается отдыхом на Мальдивах.

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