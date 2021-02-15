Наталья Рудова засветила наливной бюст, облачившись в красный топ

Наталья Рудова часто делится со своей многомиллионной армией фанатов провокационными снимками. Актриса любит дразнить мужскую часть пользователей Сети. То она в бикини загорает на палубе яхты, то в мини-юбке показывает длинные ноги.

На этот раз в своем микроблоге эффектная блондинка позировала в красном топе, который подчеркнул ее роскошные формы – пышную грудь и тонкую талию. К слову, недавно актриса признавалась подписчикам, что при росте 173 см она весит 63 кг.

Напомним, на Новый год и праздничные каникулы Рудова отдыхала в Дубае. Туда 37-летняя блондинка летала в компании подруги Анастасии Решетовой. Девушки дружат уже давно, со времен съемок клипа Тимати «Ключи от рая».

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