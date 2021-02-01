«Тебе хоть нравится?»: Пелагея на райских островах впервые сводила дочь в спа-салон

Пелагея решила получить заряд ультрафиолета и порцию морского воздуха на Мальдивах и отправилась отдыхать на райские острова в сопровождении дочки Таисии. Вскоре по приезде на курорт артистка наведалась в местный спа-салон и была настолько впечатлена услугами, что позже отправила туда 4-летнюю дочь.

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В личном блоге звезда сообщила фолловерам, что ее наследница посещает процедуры впервые и даже запечатлела все на камеру. Малышке вначале омыли ноги, потом уложили на массажный стол и расслабили мягкими движениями, затем перешли к более активным. Все это время Тася практически не выражала никаких эмоций, чем озадачила свою мать.

«Тебе хоть нравится?» — вопросила Пелагея. «Да», — тихо ответила настороженная малышка.

Отметим, что наследница певицы родилась в отношениях с хоккеистом Иваном Телегиным. В декабре 2019-го пара объявила о разводе, сообщив поклонникам, что они постараются сохранить дружеские отношения ради дочки.

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