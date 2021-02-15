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С мужем в ресторан: Костенко дополнила клетчатое платье-пиджак белыми ботфортами

Модель посетила то же самое заведение, что и Ксения Бородина с супругом.

С мужем в ресторан: Костенко дополнила клетчатое платье-пиджак белыми ботфортами
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Соцсети звезд пестрят разнообразием подарков, поздравлений и признаний – накануне многие из них отметили День Святого Валентина. Например, Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым отправились в роскошный столичный ресторан, где провели весело и вкусно вечер под живую музыку в исполнении звезд.

В это же время там отметились и Дмитрий Тарасов с Анастасией Костенко. Модель и футболист тоже решили не игнорировать праздник влюбленных, и устроили романтический ужин. Костенко для свидания с мужем облачилась клетчатое платье-пиджак, дополнив его белыми ботфортами.

«Самое романтическое место на земле — рядом с любимым человеком. Денек потрясающий, всем советую», — подписала фото Костенко.

Девушка позировала с мужем на фоне тематической фотозоны, украшенной сердцами и милыми мишками Тедди.

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