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Роскошь в деталях: Бородина в твидовом жакете Chanel и джинсах посетила с мужем ресторан

Телеведущая отдохнула на вечеринке в честь Дня святого Валентина.

Роскошь в деталях: Бородина в твидовом жакете Chanel и джинсах посетила с мужем ресторан
Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым. Фото: instagram.com/borodylia/

14 февраля в России стало еще одним поводом признаться в любви своей половинке, сделать приятный подарок или знак внимания, а может, и даже предложение руки и сердца. И многие звезды отечественного шоу-бизнеса отмечали День всех Влюбленных накануне.

Телеведущая Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым отправилась в ресторан. Девушка выгуляла культовый черный жакет Chanel из твида, дополнив его джинсами с необработанным краем и новыми черно-белыми туфлями Chanel, привезенными из Дубая.

«Всех с праздником, мои влюбленные», — подписала снимок теледива.

Компанию паре составила подруга Бородиной Ольга Орлова. Девушка, в противоположность коллеге, надела белое твидовой платье Chanel.

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