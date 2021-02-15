Под музыку: Татьяна Навка оригинально призналась в любви мужу Дмитрию Пескову

Олимпийская чемпионка замужем за пресс-секретарем президента страны уже 5 лет.

Традиционно в День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, многие звезды признаются в любви своим вторым половинкам, дарят трогательные романтичные подарки, нежность и заботу.

45-летняя Татьяна Навка, прославленная фигуристка, замужем за Дмитрием Песковым уже 5 лет. Звезда льда тоже поздравила мужа с праздником – сначала традиционно опубликовав совместное фото, а позже оригинально подчеркнув свои чувства.

Навка разместила видео, на котором запечатлела себя в шапке-бини с красноречивой надписью loved. Под песню со словами «моя любовь» девушка указала сначала на эти буквы, а затем на сидящего за рулем мужа.

«Моя любовь!!!», — подписала видео красавица.

Напомним, что с Песковым Навка познакомилась в 2010 году, позже у них завязались романтические отношения. В 2014 году фигуристка подарила любимому дочку Надю. А через год они устроили свадебное торжество.

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