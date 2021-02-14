«Пусть в сердце всегда живет любовь»: Навка в лавандовом платье мидакси и на шпильках вышла в свет с мужем

45-летняя Татьяна Навка опубликовала в личном микроблоге памятные кадры, на которых она позировала с мужем Дмитрием Песковым. На одном из светских мероприятий олимпийская чемпионка в танцах на льду появилась в компании своей второй половинки. Примечательно, что для выхода в свет фигуристка выбрала асимметричное платье мидакси лавандового оттенка. К своему вечернему луку спортсменка подобрала модные металлизированные туфли-лодочки на шпильке. На всех снимках в Instagram-карусели фигуристка предстала в разных образах. Она отдает предпочтение, как брючным костюмам, так и женственным элегантным платьям.

«Мои дорогие, с Днем всех влюбленных! Без лишних слов с простым пожеланием… Пусть в вашем сердце и душе всегда живет любовь! Нет причины, не сказать любимым лишний раз «Я тебя люблю»! Спасибо за все», — отметила Татьяна.

Напомним, что у Татьяны Навки есть двое детей: старшая дочка Саша от тренера Александра Жулина, и младшая Надя — от Дмитрия Пескова.

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