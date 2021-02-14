«Я тебя съем»: Филипп Киркоров угадал имя пятого члена жюри шоу «Маска»

В это воскресенье, 14 февраля, на НТВ стартовал второй сезон самого рейтингового шоу «Маска».

В первые же минуты эфира была раскрыта главная интрига – кто же займет пустующее кресло пятого члена жюри рядом с певицей Валерией, телеведущей Региной Тодоренко, шоуменом Тимуром Родригезом и поп-королем Филиппом Киркоровым.

Пятый член жюри вышел на сцену в роскошном костюме, полностью его скрывающем. Версий у судей по поводу своего коллеги было немало. Они предполагали, что под маской могли прятаться Алсу, Анита Цой, Влад Топалов…

После озвученной подсказки, предположения «потеплели». Филипп Киркоров заявил, что пятый член жюри – Александр Ревва. А выдала его походка.

«Если я не прав, я всех веду в ЦУМ», — прокричал поп-король.

Инкогнито начал срывать с себя маску. И через пару секунд стало ясно, что Филипп Киркоров был прав.

«Иди к нам, Пирожок, я тебя съем», — обратился Киркоров к Ревве.

Напомним, что в аккаунте шоу «Маска» в Instagram поклонникам проекта предлагалось угадать, кто же станет пятым членом жюри. Имя Александра Реввы пользователи упоминали чаще других.