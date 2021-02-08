Киркоров — блондин, а Тодоренко позировала в розовом парике: новые образы экспертного жюри шоу «Маска»

14 февраля стартует новое шоу «Маска» — это второй сезон. На этот раз членами жюри будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А вот имя пятого участника пока не называется.

На презентацию сезона пришли все знаменитости, а многие удивили своими новыми образами.

Филипп Киркоров покрасил волосы и теперь платиновый блондин. Новый образ короля российской эстрады произвел настоящий фурор. Зрители отправили тысячи сердечек в адрес исполнителя.

А Регина Тодоренко предстала в розовом парике под каре с легкой волной. Она тоже решила приблизить весну, но перехватить популярность Киркорова все-таки не смогла.

Кстати, у Киркорова спросили, если бы его дети были в шоу, смог бы угадать? На что отец заявил, что категорически против участия детей в передаче, но все к этому и идет.

«Дочка растет артисткой. Но я строгий судья, я бы ее строго судил. А сын — это будущий спортсмен. Он футболом увлекается», — поделился Киркоров.

Чаще всего у членов жюри спрашивали, кто был их любимой маской в первом сезоне.

Валерия призналась, что ей больше всего нравилась Паучиха, под маской которой скрывалась Лена Катина. А Филипп Киркоров оказался фанатом льва (Анатолий Цой).

«Я потрясен многогранностью его таланта. До этого не был с ним знаком, а тут такое многообразие! А на Новый год я был в шоке от Кристины – Кошки. Я ее узнал по ногам. Она так гениально исполнила песню».

Регина Тодоренко тоже выбрала Льва, хотя ее муж – Влад Топалов был Пандой.

«Я с первой ноты понимала, что это муж. Но меня путали, конечно, и Влад ничего не говорил».

Тимур Родригез оказался в восторге от Попугая и Волка. А все вместе отметили Пряника (Игоря Крутого) и Оленя (Ларису Долину).

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