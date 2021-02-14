«Давайте дарить любовь»: Asti засветила пышный бюст, облачившись в топ цвета беж

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Ее избранником стал молодой человек по имени Станислав. После свадьбы молодожены отправились на Мальдивы и уже успели вернуться в Москву. В день всех влюбленных певица поздравила своих фанатов в Instagram с праздником.

«С Днем всех влюбленных, котята. Давайте дарить любовь каждый день, а не только 14 февраля», — написала Asti.

На кадрах Аня позировала в эффектном образе с укладкой в стиле Мэрилин Монро. Певица облачилась в топ бежевого оттенка, поверх которого накинула пиджак в клетку.

«Красотка! Богиня, кошечка! Классная какая!» — писали пользователи Сети.

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