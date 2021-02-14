«Влюбленные!»: Королева в эффектном наряде «растаяла» в объятиях Тарзана

В прошлом году в семье Наташи Королевой и Тарзана случился разлад. Танцовщика уличили в измене, позже он и сам признался в содеянном. Но артистка нашла в себе силы простить любимого мужа и теперь в отношениях пары все по-прежнему хорошо. Наташа делится с фанатами кадрами с Тарзаном на которых оба буквально светятся от счастья. На этот раз в своем микроблоге артистка показала новое видео, на кадрах которого позировала в объятиях супруга.

«Влюбленные! С нашим праздником!» — подписала видео Королева.

Напомним, что в начале января супруги выпустили совместную песню «Гори, гори». Клип на свежий трек пара снимала на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках реалити-шоу «Племя».

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