Африканские нотки: Наташа Королева блеснула эффектной «ложбинкой греха» в необычном наряде

На днях Наташа Королева и Тарзан представили совместный трек «Гори, гори». Клип на него сняли на Занзибаре, где успели побывать осенью прошлого года. Именно там проходили съемки реалити-шоу «Племя», в котором супруги принимали участие. Песня стала своеобразным гимном их любви.

Напомним, что прошлым летом в звездной семье случился скандал: танцор признался в измене с молодой актрисой из Краснодара, но Наташа смогла найти в себе силы простить мужа. Теперь в их жизни все хорошо, а клип, в котором, стоит отметить, есть и откровенные кадры, еще раз это доказывает.

В своем микроблоге Королева поделилась видеороликом, на кадрах которого танцевала под новую песню «Гори, гори». Артистка облачилась в необычный наряд в африканском стиле, блеснув эффектной фигурой и пышным бюстом.

К слову, несколькими днями ранее 19-летний сын Королевой и Тарзана, Архип, перепел на новый лад песню «Дельфин и русалка», которую когда-то исполняли его мама и Игорь Николаев.

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