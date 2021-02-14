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«Катастрофа для мужчин»: Макеева затянулась в корсет с жемчужными бретелями, засветив шикарный бюст

Актриса выбрала платье с пышной юбкой.

«Катастрофа для мужчин»: Макеева затянулась в корсет с жемчужными бретелями, засветив шикарный бюст
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева была трижды замужем. В прошлом году 38-летняя актриса объявила о новых отношениях. Избранника она скрывает от посторонних глаз, известно только, что они ровесники. Также Настя рассказывала о том, что мужчина работает в сфере строительства. В День всех влюбленных Макеева, как и многие другие звезды, решила поздравить своих фанатов в Instagram с праздником.

Актриса облачилась в платье с пышной черной юбкой и белым корсетом. Тонкие бретели наряда украшали нитки из жемчужин и воланы из сетки.

«С Днем всех влюбленных», — подписала кадры Макеева.

Фанаты оценили образ актрисы и тоже поздравили ее с праздником.

«Платье – катастрофа для мужчин! Окрыляет! Классно выглядишь! Красотка», — писали пользователи Сети.

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