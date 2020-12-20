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«Гармония и красота»: Анастасия Макеева показала своего возлюбленного

38-летняя актриса трижды была замужем.

«Гармония и красота»: Анастасия Макеева показала своего возлюбленного
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева была замужем три раза. С третьим супругом Александром Саковичем актриса рассталась в начале года. А спустя время заговорила о новом романе. Правда, личность возлюбленного она не называла, обмолвилась лишь, что он строитель. Теперь же Макеева решила показать бойфренда своим фанатам. В Instagram она опубликовала совместное фото, но лицо мужчины закрыла смайликом.

«Гармония и красота в природе голубых озер», — написала Макеева.

Фанаты поздравили Анастасию.

«Ну, наконец-то любимая актриса не одна! Мур-мур, рада за тебя! Счастья вам!», — писали пользователи Сети.

Но некоторых взбудоражила внешность молодого человека. Подписчики решили, что мужчина слишком молод. В комментариях Макеева написала, что избранник – ее ровесник.

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