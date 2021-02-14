«Пока мы любим»: Агутин запечатлелся в объятиях Варум на томном пляжном фото у океана

Музыкант таким способом поздравил своих поклонников с Днем святого Валентина.

Леонид Агутин и Анжелика Варум обнародовали пляжный кадр. Музыкант и певица сфотографировались на фоне лазурного океана в жарких странах. При этом исполнительница хита «Ля-ля-фа» нежно обнимала своего суженого за плечи.

«Пока мы живы, пока мы любим, Пока находим источник света, Мы будем верить в любую глупость И так привычно болтать об этом. Мы будем верить, не сомневаясь, Не размышляя о притяжении, Пока мы любим, пока мы дышим, Пока мы смотримся в отражение… С праздничком вас, дорогие наши!» — подписал кадр Леонид Агутин.

Отметим, что для обоих звезд этот брак второй. У них есть 22-летняя дочь Елизавета, она основала в Майами группу Without Gravity, выступает в Америке под псевдонимом Лиз Холлоуэй. У артиста от гражданских отношений с балериной Марией Воробьевой есть также 24-летняя дочь Полина Воробьева.

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