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«Пока мы любим»: Агутин запечатлелся в объятиях Варум на томном пляжном фото у океана

Музыкант таким способом поздравил своих поклонников с Днем святого Валентина.

«Пока мы любим»: Агутин запечатлелся в объятиях Варум на томном пляжном фото у океана
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: instagram.com/agutinleonid/

Леонид Агутин и Анжелика Варум обнародовали пляжный кадр. Музыкант и певица сфотографировались на фоне лазурного океана в жарких странах. При этом исполнительница хита «Ля-ля-фа» нежно обнимала своего суженого за плечи.

«Пока мы живы, пока мы любим,

Пока находим источник света,

Мы будем верить в любую глупость

И так привычно болтать об этом.

Мы будем верить, не сомневаясь,

Не размышляя о притяжении,

Пока мы любим, пока мы дышим,

Пока мы смотримся в отражение…

С праздничком вас, дорогие наши!» — подписал кадр Леонид Агутин.

Отметим, что для обоих звезд этот брак второй. У них есть 22-летняя дочь Елизавета, она основала в Майами группу Without Gravity, выступает в Америке под псевдонимом Лиз Холлоуэй. У артиста от гражданских отношений с балериной Марией Воробьевой есть также 24-летняя дочь Полина Воробьева.

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