«Пока мы любим»: Агутин запечатлелся в объятиях Варум на томном пляжном фото у океана

Леонид Агутин и Анжелика Варум обнародовали пляжный кадр. Музыкант и певица сфотографировались на фоне лазурного океана в жарких странах. При этом исполнительница хита «Ля-ля-фа» нежно обнимала своего суженого за плечи.
«Пока мы живы, пока мы любим,
Пока находим источник света,
Мы будем верить в любую глупость
И так привычно болтать об этом.
Мы будем верить, не сомневаясь,
Не размышляя о притяжении,
Пока мы любим, пока мы дышим,
Пока мы смотримся в отражение…
С праздничком вас, дорогие наши!» — подписал кадр Леонид Агутин.
Отметим, что для обоих звезд этот брак второй. У них есть 22-летняя дочь Елизавета, она основала в Майами группу Without Gravity, выступает в Америке под псевдонимом Лиз Холлоуэй. У артиста от гражданских отношений с балериной Марией Воробьевой есть также 24-летняя дочь Полина Воробьева.