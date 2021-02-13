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«Алла, поздравляю тебя»: Галкин обратился к Пугачевой в эфире Первого канала

Телеведущий стал гостем в вечернем шоу у Ивана Урганта.

«Алла, поздравляю тебя»: Галкин обратился к Пугачевой в эфире Первого канала
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

После отпуска шоу «Вечерний Ургант» вновь радует телезрителей новостями, беседами с интересными гостями, искрометным юмором, а также музыкальными премьерами отечественных звезд. В большом пятничном выпуске в студию были приглашены Максим Галкин и Сергей Светлаков.

Буквально с порога Ургант обосновал выбор гостей одной темой – любовь и приближающийся День Святого Валентина. И предложил шоуменам с экрана обратиться к своим любимым с поздравлениями.

«Алла!, — обратился Галкин к Пугачевой. – Поздравляю тебя с Днем Святого Валентина!».

 

Сергей Светлаков поспешил искренне поздравить свою жену Антонину Чеботареву. А вот Ургант, в отличие от коллег, предпочел еще раз поздравить Константина Эрнтста с прошедшим днем рождения – гендиректор Первого канала недавно отметил 60-летний юбилей.

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