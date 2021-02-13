«Алла, поздравляю тебя»: Галкин обратился к Пугачевой в эфире Первого канала

Телеведущий стал гостем в вечернем шоу у Ивана Урганта.

После отпуска шоу «Вечерний Ургант» вновь радует телезрителей новостями, беседами с интересными гостями, искрометным юмором, а также музыкальными премьерами отечественных звезд. В большом пятничном выпуске в студию были приглашены Максим Галкин и Сергей Светлаков.

больше по теме Модница: Лиза Галкина в футболке со звездами и красных брюках с лампасами станцевала для мамы Семилетняя дочка Примадонны каждый раз демонстрирует все новые и новые грани своего таланта.

Буквально с порога Ургант обосновал выбор гостей одной темой – любовь и приближающийся День Святого Валентина. И предложил шоуменам с экрана обратиться к своим любимым с поздравлениями.

«Алла!, — обратился Галкин к Пугачевой. – Поздравляю тебя с Днем Святого Валентина!».

Сергей Светлаков поспешил искренне поздравить свою жену Антонину Чеботареву. А вот Ургант, в отличие от коллег, предпочел еще раз поздравить Константина Эрнтста с прошедшим днем рождения – гендиректор Первого канала недавно отметил 60-летний юбилей.

Смотрите также