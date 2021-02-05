«Посмотри, прыгают!»: 71-летняя Пугачева в белой блузке и розовых шортах встречала мужа в окне замка

Максим Галкин снял на видео, как жена и дети встречают его дома.

71-летняя Алла Пугачева счастлива в браке с 44-летним Максимом Галкиным уже более 15 лет. Они воспитывают семилетних двойняшек Лизу и Гарри, живут в роскошном замке в подмосковной деревне Грязь и в период пандемии коронавируса редко выходят в свет. Поклонники довольно редко видят Примадонну, поскольку сама она микроблог обновляет нечасто. А вот у Максима Галкина поймать фото или видео с легендарной артисткой намного проще.

Кстати, в свой 71 год Алла Пугачева выглядит более чем достойно. Примадонна давно отказалась от безразмерных черных балахонов в пользу молодежного стиля, и муж нередко «хвастается» красавицей-женой, облаченной в мини. Как, например, на видео, которое появилось в одном из фан-аккаунтов Примадонны. Галкин, возвращаясь с работы, видит, как Пугачева вместе с сыном Гарри встречают его в окне.

«Посмотри, прыгают», — говорит он дочке Лизе, которая опередила маму с братом и встретила отца на улице.

Примадонна в окне и правда игриво прыгала вместе с сыном, стоя на месте. При этом она была облачена в белую блузку и розовые мини-шорты.

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