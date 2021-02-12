«Появились высыпания»: лицо невестки Орбакайте покрылось прыщиками из-за неправильного питания

Жена старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова Алена – девушка очень красивая. Модель восхищает своими снимками поклонников, и со стороны кажется, что Алена Краснова – идеал, абсолютно лишенный каких-то изъянов во внешности. Стройная фигура, персиковая кожа, большие глаза, пухлые губы.

Но оказывается, у этой глянцевой красавицы есть проблемы с кожей, с которыми она постоянно борется.

В Instagram невестка Кристины Орбакайте призналась, что страдает от постакне. А высыпания у нее, в свою очередь, появились из-за неправильного питания.

«За последний год я начала правильно питаться, включила в свой образ жизни регулярные тренировки и вот недавно еще занялась своей кожей. Из-за неправильного питания на лице появились высыпания, а после их устранения, осталось постакне», — поделилась Алена Краснова.

Девушка была вынуждена обратиться к специалистам. В клинике для представительницы звездного семейства разработали схему лечения и посоветовали специальную диету.

«Мне понравилось, что врач дал рекомендации по питанию и витаминам, чтобы бороться с проблемой изнутри, а не только снаружи», — заключила Алена Краснова.

Смотрите также