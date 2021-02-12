«Ненормальных больше нет»: Нетребко в шапке-ушанке и шубке из овчины прогулялась по льду реки Мойки

Оперная певица Анна Нетребко, хоть и родом с юга России, но обожает холодную снежную зиму. В этом году она наслаждается ею сполна, поскольку проводит эти месяцы в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас у Анны Нетребко гастроли в городе на Неве, во время которых она сочетает выступление на сцене с отдыхом, во время которого с удовольствием гуляет по центру Санкт-Петербурга.

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Здесь она в очередной раз доказала свое бесстрашие. Утеплившись в объемную шапку-ушанку из длинноворосового меха и шубку из овчины, Анна Нетребко прошлась по замерзшей реке Мойке. При этом оперная дива прекрасно отдавала себе отчет, что риск провалиться под лед остается всегда. В Instagram певица поделилась видео, на котором запечатлено, как смело она шагает по реке, засыпанной снегом.

«Приглашаем на прогулку по замерзшей Мойке. Таких ненормальных больше нет. Хотя я вижу тут следы лыжников. Это мне подсказывает, что, скорее всего, мы не провалимся под лед», — говорит в кадре Анна Нетребко.

Подписчики звезды назвали происходящее «очаровательным безрассудством».

«Как радостно и приятно за вами наблюдать! Детская ваша, неподдельная радость на происходящее вокруг», «Девушка может уехать из Краснодара. Но! Этот город не уехал! Спасибо, Анна, вы — наша», «Очаровательное безрассудство!» — высказываются в Сети.

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