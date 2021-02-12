«Это просто необходимость»: постройневшая Нетребко в платье-футляре из твида запечатлелась в Эрмитаже

В начале года Анна Нетребко с мужем и сыном побывала в Москве. Она погостила у друзей, отметилась на многих культурно-развлекательных мероприятиях, после чего вновь уехала в Вену. Там оперная дива живет на протяжении последних нескольких лет. Теперь Нетребко вновь приехала в Россию, на этот раз в Санкт-Петербург. К слову, в декабре именно в этом городе Нетребко впервые спела в опере «Онегин» в Мариинском театре. Помимо работы, артистка успевает и отдыхать. На этот раз она побывала в Эрмитаже, а снимками поделилась в Instagram.

«Посещение Эрмитажа — особенно залов с импрессионистами — это просто необходимость», — написала Нетребко.

Для выхода в свет оперная дива выбрала классическое платье-футляр из твида, к которому добавила модные ботинки на шнуровке.

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